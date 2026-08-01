Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes Espace des transitions Nontron
samedi 29 août 2026 · Espace des transitions · Nontron
Informations pratiques
Nontron
Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes
Espace des transitions 11 place Alfred Agard Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Pour connaisseurs ou débutants, envie d’apprendre, d’expérimenter ou de partager autour des techniques d’art premier de peuples autochtones d’Amérique du Nord. .
Espace des transitions 11 place Alfred Agard Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 68 93 91 atlas24@ouvaton.org
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English : Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes
L’événement Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes Nontron a été mis à jour le 2026-08-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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