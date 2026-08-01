Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes Espace des transitions Nontron

Informations pratiques

Nontron

Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes

Espace des transitions 11 place Alfred Agard Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Pour connaisseurs ou débutants, envie d’apprendre, d’expérimenter ou de partager autour des techniques d’art premier de peuples autochtones d’Amérique du Nord. .

Espace des transitions 11 place Alfred Agard Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 68 93 91 atlas24@ouvaton.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes

L’événement Rencontre autour des pratiques artisanales Amérindiennes Nontron a été mis à jour le 2026-08-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin