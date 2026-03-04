Rencontre autour du film From GAZA with LOVE, Théâtre Pitoëff, Genève

Rencontre autour du film From GAZA with LOVE Dimanche 8 mars, 19h45 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/event/rencontre-autour-du-film-from-gaza-with-love/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T19:45:00+01:00 – 2026-03-08T21:45:00+01:00

Fin : 2026-03-08T19:45:00+01:00 – 2026-03-08T21:45:00+01:00

Réalisé dans l’urgence en 2025, le film indépendant From GAZA with LOVE donne la parole aux enfants de Gaza, premières victimes de la guerre. Des victimes silencieuses, innocentes et symboliquement puissantes puisqu’elles représentent l’espoir et l’avenir de cette terre qui leur est arrachée. Charles Villa et Suhail Nassar, co-réalisateurs du film, seront au Festival pour présenter une œuvre inédite et partager les conditions extrêmes de sa création. Ils rappelleront également le rôle vital du journalisme indépendant, à l’heure des fake news, dans un conflit devenu le plus meurtrier au monde pour les journalistes.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

DR