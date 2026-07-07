Rencontre autour du livre Blanche Odin une vie d’artiste à la Résidence des Thermes Bagnères-de-Bigorre

dimanche 19 juillet 2026 · à la Résidence des Thermes · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Rencontre autour du livre Blanche Odin une vie d’artiste

à la Résidence des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La Cie Hipotengo invite Blaisine Quéruel autrice et Guy Moralès, photographe et illustrateur à une rencontre autour de leur livre Une Vie d’Artiste Blanche Odin, Aquarelliste.

En préambule et pour rester fidèle aux rendez-vous d’A voix Haute, un court extrait sur Hélène Bertaux sans Auguste Rodin du livre Les Refusées d’Anne Bourassé, commissaire d’exposition et critique d’art, ainsi qu’un poème de Miriam Cahn Ecrits de colère seront lus par Natalia Beigbeder.

Entrée libre .

à la Résidence des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie nbciehipotengo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Hipotengo Company invites Blaisine Quéruel, author, and Guy Morales, photographer and illustrator, to a discussion about their book *Une Vie d’Artiste*: Blanche Odin, Watercolorist.

As an introduction, and in keeping with the tradition of the “A Voix Haute” series, a short excerpt from “Hélène Bertaux sans Auguste Rodin” in the book *Les Refusées* by Anne Bourassé, exhibition curator and art critic, as well as a poem by Miriam Cahn, “Ecrits de colère,” will be read by Natalia Beigbeder.

L’événement Rencontre autour du livre Blanche Odin une vie d’artiste Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65