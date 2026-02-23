Rencontre avec Akira Mizubayashi Librairie Notre Temps Valence
Rencontre avec Akira Mizubayashi Librairie Notre Temps Valence jeudi 23 avril 2026.
Rencontre avec Akira Mizubayashi
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23 21:00:00
2026-04-23
Akira Mizubayashi viendra nous parler de son dernier ouvrage La forêt de flammes et d’ombres , la rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
Akira Mizubayashi will be on hand to talk about his latest book La forêt de flammes et d’ombres , followed by a book signing.
