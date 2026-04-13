Rencontre avec Anthony Soares Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey

Rencontre avec Anthony Soares

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Rencontre avec Anthony Soares

Le mardi 5 mai, les médiathèques du Val d’Amour vous proposent une rencontre conviviale avec Anthony Soares autour du livre La Franche-Comté dans le monde le rayonnement d’une région à l’étranger. Dépaysant et non exhaustif, ce livre porte sur une partie de la culture comtoise, son influence et sa capacité d’attraction.

Mardi 5 mai de 18h à 19h à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey

Entrée libre .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Anthony Soares

L’événement Rencontre avec Anthony Soares Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR