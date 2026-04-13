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Rencontre avec Anthony Soares Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Rencontre avec Anthony Soares Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey mardi 5 mai 2026.

Lieu : Médiathèque du Val d'Amour

Adresse : 14 Rue Jules Grévy

Ville : 39380 Mont-sous-Vaudrey

Département : Jura

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mont-sous-Vaudrey

Rencontre avec Anthony Soares

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Rencontre avec Anthony Soares
Le mardi 5 mai, les médiathèques du Val d’Amour vous proposent une rencontre conviviale avec Anthony Soares autour du livre La Franche-Comté dans le monde le rayonnement d’une région à l’étranger. Dépaysant et non exhaustif, ce livre porte sur une partie de la culture comtoise, son influence et sa capacité d’attraction.

Mardi 5 mai de 18h à 19h à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey

Entrée libre   .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44  mediatheque@valdamour.com

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English : Rencontre avec Anthony Soares

L’événement Rencontre avec Anthony Soares Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

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