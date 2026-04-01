Soirée Quiz Harry Potter Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey

Soirée Quiz Harry Potter

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Le vendredi 24 avril de 19h30 à 22h30, la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey se transforme pour la soirée en école de sorcellerie !

Amis sorciers, moldus, cracmols et toutes autres créatures magiques, venez vous affronter lors du grand quiz autour de l’univers magique de Harry Potter !

Tout public, de 11 à 665 ans .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com

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English : Soirée Quiz Harry Potter

L’événement Soirée Quiz Harry Potter Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR