Visite guidée dans les pas de Jules et Jean à Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey

Visite guidée dans les pas de Jules et Jean à Mont-sous-Vaudrey

Départ au niveau de l’arrivée de la voie verte Mont-sous-Vaudrey Jura

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Visite guidée Dans les pas de Jules et Jean à Mont-sous-Vaudrey.

Départ de la visite au niveau de l’arrivée de la voie verte déambulation dans le village, découverte de son patrimoine ainsi que de l’histoire de Jean Bavillley et le destin de Jules Grévy puis retour vers la voie verte.

Visite de la salle du patrimoine comprise dans la visite guidée.

RDV à 16 h au niveau de l’arrivée de la voie verte dans le village de Mont-sous-Vaudrey .

Départ au niveau de l’arrivée de la voie verte Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 71 92 mairie@mont-sous-vaudrey.fr

