Journée festive ARA 39 Salle des fêtes du Pointelin Mont-sous-Vaudrey
Journée festive ARA 39 Salle des fêtes du Pointelin Mont-sous-Vaudrey samedi 4 juillet 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Journée festive ARA 39
Salle des fêtes du Pointelin 36 rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Journée festive ARA39
L’association ARA39 vous propose une journée festive à Mont-sous-Vaudrey samedi 4 juillet 2026 de 14h à 1h.
Au programme découverte de la cARAvane sensorielle, jeux en bois coopératifs, jeux ludiques et sensoriels, maquillage…
Buvette et petite restauration sur place.
Food truck dès 18h30
Concert à 20h Havana Blue (Pop/Rock).
De 14h à 1h à la salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes du Pointelin 36 rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 88 24 39 association.relai.autisme@gmail.com
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English : Journée festive ARA 39
L’événement Journée festive ARA 39 Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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