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Journée festive ARA 39 Salle des fêtes du Pointelin Mont-sous-Vaudrey

Journée festive ARA 39 Salle des fêtes du Pointelin Mont-sous-Vaudrey samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes du Pointelin

Adresse : 36 rue du Docteur Gouhot

Ville : 39380 Mont-sous-Vaudrey

Département : Jura

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mont-sous-Vaudrey

Journée festive ARA 39

Salle des fêtes du Pointelin 36 rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Journée festive ARA39
L’association ARA39 vous propose une journée festive à Mont-sous-Vaudrey samedi 4 juillet 2026 de 14h à 1h.

Au programme découverte de la cARAvane sensorielle, jeux en bois coopératifs, jeux ludiques et sensoriels, maquillage…

Buvette et petite restauration sur place.

Food truck dès 18h30

Concert à 20h Havana Blue (Pop/Rock).

De 14h à 1h à la salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey.

Venez nombreux !   .

Salle des fêtes du Pointelin 36 rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 88 24 39  association.relai.autisme@gmail.com

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English : Journée festive ARA 39

L’événement Journée festive ARA 39 Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

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