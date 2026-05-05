Journée festive ARA 39 Salle des fêtes du Pointelin Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey

Journée festive ARA 39

Salle des fêtes du Pointelin 36 rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Journée festive ARA39

L’association ARA39 vous propose une journée festive à Mont-sous-Vaudrey samedi 4 juillet 2026 de 14h à 1h.

Au programme découverte de la cARAvane sensorielle, jeux en bois coopératifs, jeux ludiques et sensoriels, maquillage…

Buvette et petite restauration sur place.

Food truck dès 18h30

Concert à 20h Havana Blue (Pop/Rock).

De 14h à 1h à la salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey.

Venez nombreux ! .

Salle des fêtes du Pointelin 36 rue du Docteur Gouhot Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 88 24 39 association.relai.autisme@gmail.com

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English : Journée festive ARA 39

L’événement Journée festive ARA 39 Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR