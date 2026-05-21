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60 ans du CCSVA Mont-sous-Vaudrey

60 ans du CCSVA Mont-sous-Vaudrey samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Stade

Ville : 39380 Mont-sous-Vaudrey

Département : Jura

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mont-sous-Vaudrey

60 ans du CCSVA

Stade Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

60 Ans du CCSVA samedi 04 juillet 2026 à partir de 15h au stade de Mont-sous-Vaudrey
Les animations et démonstrations sont ouvertes à tous et sans réservation.

Le repas dansant est sur réservation avant le 15 juin.

Horaires
Animations, démonstrations, jeux gratuit à partir de 15h00 suivi d’un repas dansant payant.

Tarifs
Le menu Adultes 20€ Enfant né en 2014 et après 12€
Apéritif et amuse-bouches.
Poulet à la moutarde accompagné de riz ou Jambonneau et pommes de terre sauce forestière.
Tarte aux pommes ou Tarte citron meringuée.   .

Stade Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté   60ansccsva@gmail.com

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English : 60 ans du CCSVA

L’événement 60 ans du CCSVA Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

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