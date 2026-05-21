60 ans du CCSVA Mont-sous-Vaudrey
60 ans du CCSVA Mont-sous-Vaudrey samedi 4 juillet 2026.
Mont-sous-Vaudrey
60 ans du CCSVA
Stade Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
60 Ans du CCSVA samedi 04 juillet 2026 à partir de 15h au stade de Mont-sous-Vaudrey
Les animations et démonstrations sont ouvertes à tous et sans réservation.
Le repas dansant est sur réservation avant le 15 juin.
Horaires
Animations, démonstrations, jeux gratuit à partir de 15h00 suivi d’un repas dansant payant.
Tarifs
Le menu Adultes 20€ Enfant né en 2014 et après 12€
Apéritif et amuse-bouches.
Poulet à la moutarde accompagné de riz ou Jambonneau et pommes de terre sauce forestière.
Tarte aux pommes ou Tarte citron meringuée. .
Stade Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 60ansccsva@gmail.com
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English : 60 ans du CCSVA
L’événement 60 ans du CCSVA Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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