Mont-sous-Vaudrey

60 ans du CCSVA

Stade Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

60 Ans du CCSVA samedi 04 juillet 2026 à partir de 15h au stade de Mont-sous-Vaudrey

Les animations et démonstrations sont ouvertes à tous et sans réservation.

Le repas dansant est sur réservation avant le 15 juin.

Horaires

Animations, démonstrations, jeux gratuit à partir de 15h00 suivi d’un repas dansant payant.

Tarifs

Le menu Adultes 20€ Enfant né en 2014 et après 12€

Apéritif et amuse-bouches.

Poulet à la moutarde accompagné de riz ou Jambonneau et pommes de terre sauce forestière.

Tarte aux pommes ou Tarte citron meringuée. .

Stade Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 60ansccsva@gmail.com

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English : 60 ans du CCSVA

L’événement 60 ans du CCSVA Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR