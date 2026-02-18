Visite guidée Découverte du village de Mont-sous-Vaudrey Départ de la visite parking de la mairie Mont-sous-Vaudrey
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
Visite guidée découverte du village de Mont-sous-Vaudrey son bâti remarquable et ses personnages célèbres Jules Grévy Président de la République, Auguste Pointelin peintre franc comtois 1839 1933 et visite de la salle du patrimoine.
Départ de la visite à 16h00 sur le parking de la mairie (3 rue Jean Bavilley 39380 Mont-sous-Vaudrey) .
Départ de la visite parking de la mairie 3 Rue Jean Bavilley Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 71 92 mairie@mont-sous-vaudrey.fr
