Barbecue paysan Mont-sous-Vaudrey
Barbecue paysan Mont-sous-Vaudrey vendredi 12 juin 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Barbecue paysan
Place Louis Maire Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
BARBECUE PAYSAN
Barbecue paysan avec produits locaux, convivialité et partage.
Animation musicale.
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h .
Place Louis Maire Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 12 01 68 secretariatmairie@mont-sous-vaudrey.fr
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English : Barbecue paysan
L’événement Barbecue paysan Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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