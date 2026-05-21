Mont-sous-Vaudrey

Barbecue paysan

Place Louis Maire Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

BARBECUE PAYSAN

Barbecue paysan avec produits locaux, convivialité et partage.

Animation musicale.

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 18h .

Place Louis Maire Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 12 01 68 secretariatmairie@mont-sous-vaudrey.fr

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English : Barbecue paysan

L’événement Barbecue paysan Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR