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Soirée ados Soirée espionnage Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey

Soirée ados Soirée espionnage Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Médiathèque du Val d'Amour

Adresse : 14 Rue Jules Grévy

Ville : 39380 Mont-sous-Vaudrey

Département : Jura

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mont-sous-Vaudrey

Soirée ados Soirée espionnage

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Soirée ados Soirée espionnage
Qui sera le meilleur espion de la soirée ?

Qui aura le meilleur sens de l’observation, de la déduction ?

Soirée ados le vendredi 5 juin mars de 19h30 à 21h30 à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey

A partir de 11 ans.
Sur inscription laura.faillat@valdamour.com ou 03.84.80.01.44.   .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44  mediatheque@valdamour.com

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English : Soirée ados Soirée espionnage

L’événement Soirée ados Soirée espionnage Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

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