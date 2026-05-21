Soirée ados Soirée espionnage Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Soirée ados Soirée espionnage Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey vendredi 5 juin 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Soirée ados Soirée espionnage
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Soirée ados Soirée espionnage
Qui sera le meilleur espion de la soirée ?
Qui aura le meilleur sens de l’observation, de la déduction ?
Soirée ados le vendredi 5 juin mars de 19h30 à 21h30 à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey
A partir de 11 ans.
Sur inscription laura.faillat@valdamour.com ou 03.84.80.01.44. .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
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English : Soirée ados Soirée espionnage
L’événement Soirée ados Soirée espionnage Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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