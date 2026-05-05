Soirée Jeux de Société Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Soirée Jeux de Société Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey vendredi 29 mai 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Soirée Jeux de Société
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée Jeux de société
Le vendredi 29 mai, de 18h30 à 22h30, venez passer une super soirée autour des jeux de société à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey !
C’est le moment de venir en famille, entre amis ou en solo découvrir ou redécouvrir des jeux de société.
Tout public, adultes et enfants à partir de 6 ans.
Entrée libre .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 80 01 44 mediatheque@valdamour.com
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English : Soirée Jeux de Société
L’événement Soirée Jeux de Société Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-04-29 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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