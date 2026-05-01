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Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria Mont-sous-Vaudrey

Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria Mont-sous-Vaudrey samedi 30 mai 2026.

Adresse : Eglise de l'Assomption

Ville : 39380 Mont-sous-Vaudrey

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mont-sous-Vaudrey

Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria

Eglise de l’Assomption Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert Le Chœur Des Roches reçoit Allegria
Concert vocal Le Chœur des Roches reçoit ALLEGRIA Chorale de Brochon-Fixin (Côte d’Or)

Chants du monde, sacrés etc…

Horaires
20h00

Tarifs
10€ sur place ou sur le site Helloasso https://www.helloasso.com/associations/le-choeur-des-roches/evenements/allegria-choeur-des-roches   .

Eglise de l’Assomption Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 61 21 64  michel.cuissard@wanadoo.fr

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English : Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria

L’événement Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

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