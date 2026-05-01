Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria Mont-sous-Vaudrey
Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria Mont-sous-Vaudrey samedi 30 mai 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria
Eglise de l’Assomption Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert Le Chœur Des Roches reçoit Allegria
Concert vocal Le Chœur des Roches reçoit ALLEGRIA Chorale de Brochon-Fixin (Côte d’Or)
Chants du monde, sacrés etc…
Horaires
20h00
Tarifs
10€ sur place ou sur le site Helloasso https://www.helloasso.com/associations/le-choeur-des-roches/evenements/allegria-choeur-des-roches .
Eglise de l’Assomption Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 61 21 64 michel.cuissard@wanadoo.fr
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English : Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria
L’événement Concert Le Choeur des Roches reçoit Allegria Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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