Soirée spectacle Mont-sous-Vaudrey
Soirée spectacle Mont-sous-Vaudrey samedi 11 juillet 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Soirée spectacle
Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée spectacle le samedi 11 juillet 2026 à Mont-sous-Vaudrey
21h30 Retraite aux flambeaux avec un départ place Louis MAIRE.
22h Spectacle de feu proposé par la compagnie OULHAM au stade.
23h Bal dans la cour de l’école. .
Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 71 92
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English : Soirée spectacle
L’événement Soirée spectacle Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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