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Soirée spectacle Mont-sous-Vaudrey

Soirée spectacle Mont-sous-Vaudrey samedi 11 juillet 2026.

Ville : 39380 Mont-sous-Vaudrey

Département : Jura

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mont-sous-Vaudrey

Soirée spectacle

Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée spectacle le samedi 11 juillet 2026 à Mont-sous-Vaudrey

21h30 Retraite aux flambeaux avec un départ place Louis MAIRE.

22h Spectacle de feu proposé par la compagnie OULHAM au stade.

23h Bal dans la cour de l’école.   .

Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 71 92 

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English : Soirée spectacle

L’événement Soirée spectacle Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR

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