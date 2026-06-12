Mont-sous-Vaudrey

Soirée spectacle

Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée spectacle le samedi 11 juillet 2026 à Mont-sous-Vaudrey

21h30 Retraite aux flambeaux avec un départ place Louis MAIRE.

22h Spectacle de feu proposé par la compagnie OULHAM au stade.

23h Bal dans la cour de l’école. .

Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 71 92

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English : Soirée spectacle

L’événement Soirée spectacle Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR