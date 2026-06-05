Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey mercredi 1 juillet 2026.

Mont-sous-Vaudrey

Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue

L’école de musiques actuelles Musica’Loue vous propose une séance de découverte de différents instruments !

Découverte guitare batterie et ukulélé

Sous forme d’un atelier commun limité à 8 personnes avec Boris Buzer.

Mercredi 1er juillet de 14h à 16h (avec une pause au milieu) à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey.

Venez tester 1, 2 ou 3 de ces instruments dans une formule petit groupe.

Tout public sur inscription.

Tarif 5 euros pour les adhérents 30 euros pour les non-adhérents à Musica’Loue (25 euros d’adhésion)

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS par téléphone 03 81 57 63 66 ou par mail musicaloue@orange.fr .

Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr

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English : Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue

L’événement Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR