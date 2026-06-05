Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey
Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue Médiathèque du Val d’Amour Mont-sous-Vaudrey mercredi 1 juillet 2026.
Mont-sous-Vaudrey
Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue
L’école de musiques actuelles Musica’Loue vous propose une séance de découverte de différents instruments !
Découverte guitare batterie et ukulélé
Sous forme d’un atelier commun limité à 8 personnes avec Boris Buzer.
Mercredi 1er juillet de 14h à 16h (avec une pause au milieu) à la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey.
Venez tester 1, 2 ou 3 de ces instruments dans une formule petit groupe.
Tout public sur inscription.
Tarif 5 euros pour les adhérents 30 euros pour les non-adhérents à Musica’Loue (25 euros d’adhésion)
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS par téléphone 03 81 57 63 66 ou par mail musicaloue@orange.fr .
Médiathèque du Val d’Amour 14 Rue Jules Grévy Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr
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English : Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue
L’événement Les découvertes du mois de juillet avec Musica’Loue Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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