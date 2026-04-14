Rencontre avec Bernard Stora, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Bernard Stora, Station Ausone, Bordeaux vendredi 24 avril 2026.
Rencontre avec Bernard Stora Vendredi 24 avril, 18h00 Station Ausone Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00
En partenariat avec le cinéma Utopia.
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/KE9cs
“Assistant sur le tournage du film mythique de Jean-Pierre Melville, l’écrivain reconstitue à l’aide des feuilles de service conservées les 66 jours de cette odyssée cinématographique : les colères du réalisateur, le professionnalisme froid de Delon, la joie de Montand, le jeu à contre-emploi de Bourvil, etc.” ©Electre2026
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/KE9cs »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «
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Venez rencontrer Bernard Stora à l’occasion de la sortie de son livre « Dans Le cercle rouge : le tournage du film de Jean-Pierre Melville au jour le jour » aux éditions Denoël.
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