Rencontre avec Carole Douillard Zoo Galerie Nantes
Rencontre avec Carole Douillard Zoo Galerie Nantes mercredi 17 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 18:30 –
Gratuit : oui Tout public
Dans le cadre de l’exposition effractions, le centre d’art contemporain Zoo invite Carole Douillard, artiste, chercheuse et performeuse pour un entretien autour de son œuvre Dog Life. De retour d’une résidence à CalArts aux États-Unis, l’artiste pourra également évoquer ses recherches et performances plus récentes.Venez découvrir Dog Life et échanger avec l’artiste mercredi 17 juin à partir de 18h30.Entrée libre et gratuite !
Zoo Galerie Centre-ville Nantes 44100
02 55 11 88 45 http://www.zoogalerie.fr contact@zoogalerie.fr https://zoo-cac.fr/
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