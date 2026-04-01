Rencontre avec Catherine Bardon Square Monseigneur Roull Brest
Rencontre avec Catherine Bardon Square Monseigneur Roull Brest mardi 14 avril 2026.
Brest
Rencontre avec Catherine Bardon
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:00:00
fin : 2026-04-14 19:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Ce rêve immense c’est celui de Nora et Ludwig, un couple berlinois adepte des théories libertaires de Nietzsche et Lao Tseu, qui quitte l’Allemagne des années 30 pour s’installer sur une île déserte des Galápagos. Leur rêve d’une harmonie avec la nature, loin des contraintes sociales, se brise avec l’arrivée d’autres personnes, apportant mésententes et tragédies. Inspiré de faits réels, l’autrice dépeint une fresque foisonnante aux accents universels qui dresse le portrait d’une femme en quête de son destin.
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Catherine Bardon est l’autrice de plusieurs romans, dont Les Déracinés (Les Escales, 2018) à l’incroyable succès, L’Américaine (2019) et Almah (2024). Un rêve immense est le premier roman qu’elle publie chez Flammarion
Un rêve immense éd. Flammarion
Informations pratiques
Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h .
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English : Rencontre avec Catherine Bardon
L’événement Rencontre avec Catherine Bardon Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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