La Guerre des Sexes aura t-elle lieu ? La Comédie du Finistère Brest
La Guerre des Sexes aura t-elle lieu ? La Comédie du Finistère Brest jeudi 30 avril 2026.
Brest
La Guerre des Sexes aura t-elle lieu ?
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 21:00:00
fin : 2026-05-01 22:15:00
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-01 2026-07-01 2026-07-11 2026-07-25
La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?
Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.
En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…
Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve.
Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…
Informations pratiques
Durée 1h15
Humour
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement La Guerre des Sexes aura t-elle lieu ? Brest a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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