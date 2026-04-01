La Guerre des Sexes aura t-elle lieu ? La Comédie du Finistère Brest

Brest

La Guerre des Sexes aura t-elle lieu ?

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 21:00:00

fin : 2026-05-01 22:15:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-07-01 2026-07-11 2026-07-25

La guerre des sexes aura-t-elle lieu ?

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.

En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…

Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve.

Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…

Informations pratiques

Durée 1h15

Humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English :

L’événement La Guerre des Sexes aura t-elle lieu ? Brest a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue