Rencontre avec Claire Connan Librairie Gwalarn Lannion

Informations pratiques

Lannion

Rencontre avec Claire Connan

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-20

La librairie Gwalarn aura le plaisir de recevoir Claire Connan pour une séance de dédicaces de son roman policier Les démons du Blavet paru aux éditions Palémon.

Encore secouée par ses dernières aventures, Muriel quitte Paimpol à moto pour rejoindre ses amis motards à Plogoff. Sur les routes sinueuses du Centre-Bretagne, tout bascule une seconde d’inattention, la chute, le noir. Recueillie par un ermite aussi mystérieux qu’inquiétant, retiré dans la forêt de Quénécan, elle reprend à peine pied lorsque son destin d’enquêtrice la rattrape un photographe local meurt dans des circonstances troubles. Muriel croise Karen, écrivaine férue d’ésotérisme, et prolonge son séjour.

De Gouarec à l’abbaye de Bon-Repos, le long du canal de Nantes à Brest, jusqu’au barrage de Guerlédan, au cœur d’un territoire chargé de mystère et de secrets, les vérités enfouies remontent à la surface, avec les mégalithes pour témoins. Pourra-t-elle compter sur Sarah, ses amis journalistes et Éric Le Bec, son ancien collègue gendarme, pour lui venir en aide ? .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec Claire Connan Lannion a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose