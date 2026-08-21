Rencontre avec Denis Lemasson, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Rencontre avec Denis Lemasson Jeudi 15 octobre, 18h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire

Rencontre animée par Caroline Noël de Carobookine

Denis Lemasson a consacré près de dix ans à l’action humanitaire dans plusieurs continents. Entre ses missions, il exerce la médecine en Seine-Saint-Denis, où il découvre les inégalités sociales du territoire. Ces expériences inspirent ses deux premiers romans, Les Routes fantômes et Nous traverserons ensemble. Son troisième roman, Les Colonies intérieures, retrace la quête intense d’un jeune couple confronté à des pans oubliés de notre histoire coloniale, aux secrets de leurs proches, et à eux-mêmes.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire