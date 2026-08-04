Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement Réserve Naturelle Régionale Saint-Marc-la-Lande
mardi 11 août 2026 · Réserve Naturelle Régionale · Saint-Marc-la-Lande
Informations pratiques
Saint-Marc-la-Lande
Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement
Réserve Naturelle Régionale 6 rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Administrateur.rices et bénévoles de DSNE vous accueilleront à la Maison de la RNR de Saint-Marc-la-Lande tous les mardis après-midi durant l’été, 14h à 18h.
Venez découvrir la Maison de la Réserve Naturelle Régionale, échanger avec les bénévoles de l’association, admirer la belle exposition en plein air de Caméra Natura et flâner sur le sentier pédagogique de la réserve. .
Réserve Naturelle Régionale 6 rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement
L’événement Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-07-28 par CC Val de Gâtine
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