Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement Réserve Naturelle Régionale Saint-Marc-la-Lande

Informations pratiques

Saint-Marc-la-Lande

Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement

Réserve Naturelle Régionale 6 rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Administrateur.rices et bénévoles de DSNE vous accueilleront à la Maison de la RNR de Saint-Marc-la-Lande tous les mardis après-midi durant l’été, 14h à 18h.

Venez découvrir la Maison de la Réserve Naturelle Régionale, échanger avec les bénévoles de l’association, admirer la belle exposition en plein air de Caméra Natura et flâner sur le sentier pédagogique de la réserve. .

Réserve Naturelle Régionale 6 rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement

L’événement Rencontre avec Deux-Sèvres Nature Environnement Saint-Marc-la-Lande a été mis à jour le 2026-07-28 par CC Val de Gâtine