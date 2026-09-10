Rencontre avec Didier Daenincks, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Informations pratiques

Rencontre avec Didier Daenincks Vendredi 9 octobre, 18h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Vendredi 9 octobre – 18h

Didier Daenincks

Né à Saint-Denis en 1949, Didier Daeninckx est une des voix historiques du polar français. Journaliste, écrivain de romans, nouvelles, essais et littérature jeunesse, il est également scénariste pour le cinéma et la BD.

Il est ouvrier imprimeur dès 16 ans, puis animateur culturel et touche enfin au journalisme ce qui le mettra en contact avec les faits divers.

Il publie en 1977 son premier roman, Mort au premier tour, mettant ne scène son personnage récurrent de l’inspecteur Cardin. Si ce premier roman passe inaperçu, le roman suivant, Meurtres pour mémoire, toujours avec Cardin, centré autour de la répression de la manifestation du FLN du 17 octobre 1961, sera publié à la série noire et va lancer sa carrière.

Il n’a depuis pas cessé d’écrire, a participé à l’aventure du Poulpe, et a reçu tous les prix polar (et autres) imaginables, prix 813 pour Le géant inachevé, grand prix de la littérature policière pour Meurtres pour mémoire, prix mystère de la critique pour Play Back, prix Goncourt du livre de jeunesse pour La Papillonne de toutes les couleurs, (illustrations de Michel Boucher), prix Goncourt de la nouvelle pour L’Espoir en contrebande.

Son dernier roman Les maisons parachutées a paru chez Gallimard en 2026.

Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.