Rencontre avec Dominique Missika, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Rencontre avec Dominique Missika Mercredi 4 novembre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T17:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T17:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00

Mercredi 4 novembre 17h

C’est l’histoire d’Irène Nemirovsky que viendra évoquer Dominique Missika, autrice de Irène Nemirovsky, une vie inachevée.

Irène Nemirovsky est aujourd’hui reconnue comme l’une des plus importantes autrices de langue française. Née en Russie, elle vient vivre en France suite à la révolution soviétique de 1917. Puis elle fait paraître des œuvres à succès comme David Golder. Durant l’occupation allemande, avec ses deux filles, elle s’éloigne de Paris car juive. Mais, elle sera arrêtée en 1942, déportée et assassinée à Auschwitz. Quant à ses filles elles seront recueillies et protégées à Toulouse. Après la guerre, sa fille aînée, Denise Epstein, restera à Toulouse jusqu’à sa disparition en 2013. Entre temps, elle effectue un acte extraordinaire, la parution du dernier manuscrit de sa mère, conservé durant plusieurs décennies dans un cartable. Ce texte, Suite française, s’avère être un chef-d’œuvre, traduit en 38 langues.

Cette rencontre sera aussi l’occasion de rendre hommage à Denise Epstein, par des témoignages et des enregistrements inédits.

Proposée par l’association Hébraïca, dans le cadre des journées de la culture juive.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

C’est l’histoire d’Irène Nemirovsky que viendra évoquer Dominique Missika, autrice de Irène Nemirovsky, une vie inachevée.