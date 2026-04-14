Rencontre avec Esther Demoulin, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre avec Esther Demoulin Mercredi 29 avril, 18h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:30:00+02:00

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre « Le deuxième sexe » : urlr.me/9UfZvn

“Dans cet essai paru en 1949, qui est un véritable manifeste autant qu’un document sur son époque, S. de Beauvoir dénonce la constitution de la femme en autre absolu par opposition à un homme incarnant à la fois le sexe masculin et la nature humaine. Elle réfute l’idée de l’existence d’un instinct maternel et aborde des sujets alors tabous tels que la sexualité féminine” ©Electre2026

Retrouvez le livre Une fois que les femmes ont ouvert les yeux » : https://shorturl.at/Ux3fb

“Des préfaces, des traductions, des entretiens et d’autres textes, souvent inédits, de S. de Beauvoir à travers lesquels elle défend ouvertement la cause des femmes” ©Electre2026

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://urlr.me/9UfZvn »}, {« link »: « https://shorturl.at/Ux3fb »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

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Venez rencontrer Esther Demoulin à l’occasion des parutions de la Pléiade du livre « Le deuxième sexe » et « Une fois que les femmes ont ouvert les yeux » de Simone de Beauvoir aux éditions Gallimard.