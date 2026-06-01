Rencontre avec Franck CHARTIER, Président d’Atos France, Ecole des Mines de Paris, Paris

Rencontre avec Franck CHARTIER, Président d’Atos France Mercredi 10 juin, 18h00 Ecole des Mines de Paris Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

À propos

L’ACADI vous invite à une soirée d’échanges à Mines Paris – PSL avec Franck CHARTIER, Président d’Atos France.

Il partagera avec nous sa lecture de la révolution de l’intelligence artificielle — ses promesses, ses risques, et la place qu’y occupe Atos. Il reviendra sur les convictions qui guident son action à la tête d’Atos France, et sur la manière dont le groupe fait de l’intelligence artificielle un moteur structurant de transformation et contribue à la création de valeur concrète, dans une approche souveraine et sécurisée.

Il sera interrogé par un panel d’étudiants et jeunes alumni de Mines Paris – PSL, Mines Nancy et Mines Saint-Étienne, présenté en ouverture par Xavier FONTANET, ancien PDG d’Essilor. La parole sera également donnée à la salle.

Cette conférence sera une occasion unique d’écouter un capitaine d’industrie et de comprendre les enjeux d’un groupe stratégique pour la souveraineté numérique française et européenne, dans les murs de l’École des Mines de Paris.

L’initiative réunit 4 associations : Mines Paris Alumni, Mines Nancy Alumni, Mines Saint-Étienne Alumni et l’ACADI, avec Matthieu OSTERTAG.

Cet événement se tiendra le mercredi 10 juin 2026, de 18h à 20h30, dans l’amphithéâtre Henri Poincaré de Mines Paris – PSL (Paris 6ème).

La conférence sera suivie d’un pot amical, offrant une opportunité précieuse de poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale.

Réinventons le progrès ! Pour réconcilier le social, l’environnement et… l’économie. En contribuant aux débats de l’ACADI, vous découvrez de nouvelles expériences, vous faites la connaissance de nouvelles relations.

Ecole des Mines de Paris 60 boulevard Saint Michel Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://acadi.asso.fr/events/detail/99-rencontre-avec-franck-chartier-president-d-atos-france »}] https://acadi.asso.fr/events/detail/99-rencontre-avec-franck-chartier-president-d-atos-france

IA : promesses, risques et place d’Atos IA Atos

ACADI