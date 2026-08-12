Rencontre avec Frédéric Langois, créateur de jeux de société Bibliothèque Pleyben
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Rencontre avec Frédéric Langois, créateur de jeux de société
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Frédéric LANGLOIS est un créateur ludique qui s’adresse à toute la famille. Depuis 1955, chaque jeu est pensé pour divertir petits et grands, faire voyager l’imagination, partager de bons moments et créer de beaux souvenirs.
La mer, qu’il admire, est sa principale source d’inspiration. Cette rencontre commencera par un échange sur la façon de concevoir et d’éditer un objet ludique avant de laisser place à un temps de jeu et de vente de ses créations.
Tout public Gratuit. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Rencontre avec Frédéric Langois, créateur de jeux de société Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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