Rencontre avec Frédéric Martel, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre avec Frédéric Martel Jeudi 23 avril, 18h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:30:00+02:00

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://urls.fr/JHSWeT

“Après une enquête menée dans 52 pays pendant huit ans, Frédéric Martel analyse la guerre mondiale des idées visant les valeurs occidentales. Il rencontre intellectuels proches de Xi Jinping, idéologues de Vladimir Poutine, propagandistes du Hamas et conseillers de Donald Trump pour montrer comment s’affrontent différentes visions, souvent contradictoires, de l’Europe occidentale. » ©Electre2026

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/JHSWeT »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

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Venez rencontrer Frédéric Martel à l’occasion de la parution de son livre « Occidents : enquêtes sur nos ennemis » aux éditions Plon.