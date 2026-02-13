Rencontre avec Geoffroy de Lagasnerie, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Geoffroy de Lagasnerie, Station Ausone, Bordeaux jeudi 12 mars 2026.
Rencontre avec Geoffroy de Lagasnerie Jeudi 12 mars, 18h00 Station Ausone Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T18:00:00+01:00 – 2026-03-12T19:30:00+01:00
Fin : 2026-03-12T18:00:00+01:00 – 2026-03-12T19:30:00+01:00
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/5MVtu
Et s’il était temps aujourd’hui de lever le tabou de la critique de la démocratie ? De questionner l’évidence des principes de majorité, de vote, de représentation ou de souveraineté populaire, du parlementarisme, du débat entre des opinions départagées par une élection… ?
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/5MVtu »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «
« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]
Venez rencontrer Geoffroy de Lagasnerie à l’occasion de la sortie de son livre « L’âme noire de la démocratie : manifeste pour un autre idéal politique » aux éditions Flammarion.