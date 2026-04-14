Rencontre avec Georges Vigarello, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Georges Vigarello, Station Ausone, Bordeaux jeudi 16 avril 2026.
Rencontre avec Georges Vigarello Jeudi 16 avril, 18h00 Station Ausone Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/BIldO
“Une exploration des différentes façons dont les sociétés occidentales ont pensé le corps humain dans son unité depuis l’Antiquité jusqu’au temps présent. Mobilisant savoirs scientifiques et conceptions philosophiques et religieuses, l’historien retrace l’histoire des imaginaires et du vécu du corps, portant une attention à ses usages ainsi qu’à l’évolution des manières d’être et d’agir.” ©Electre2026
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/BIldO »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «
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Venez rencontrer Georges Vigarello à l’occasion de la sortie de son livre « Les logiques du corps : une autre manière de penser le temps » aux éditions du Seuil.
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