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Rencontre avec Jean-Philippe Béja, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

mardi 29 septembre 2026 · Pôle associatif Désiré Colombe · Nantes

Rencontre avec Jean-Philippe Béja, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Pôle associatif Désiré Colombe
Adresse
8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rencontre avec Jean-Philippe Béja Mardi 29 septembre, 19h15 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:15:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T19:15:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00

Jean-Philippe Béja, chercheur au CNRS, politologue, sinologue et écrivain, nous propose de le rencontrer autour de son dernier livre Punir et Surveiller en Chine sorti aux éditions La Découverte en mars 2026, dans lequel il retrace l’histoire des Laogai à la technosurveillance actuelle en Chine.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Chercheur au CNRS, politologue, sinologue et écrivain, propose de le rencontrer autour de son livre « Punir et Surveiller en Chine ».

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