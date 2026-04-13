Rencontre avec Jérémie Gindre et Mirjana Farkas, Bibliothèque de Genève, Genève

Rencontre avec Jérémie Gindre et Mirjana Farkas Samedi 25 avril, 15h30 Bibliothèque de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Rencontre avec l’artiste Jérémie Gindre à l’occasion de la sortie de son livre Pyramides de la Pampa aux éditions art&fiction, en discussion avec Mirjana Farkas, adjointe scientifique à la Bibliothèque de Genève. Cette rencontre sera également l’occasion de découvrir des cartes et documents originaux issus des collection de la Bibliothèque.

Pyramides de la Pampa est un livre d’images et de textes qui prend la forme d’un atlas. Il a été écrit et dessiné à partir de documents provenant, pour la plupart, des collections de la Bibliothèque de Genève. Ces sources historiques ont été retravaillées pour construire le récit fragmenté d’un monde étranger, ravivant le goût du mystère et de l’inconnu. Sorte de grand voyage en bibliothèque, cet atlas nous guide dans les imaginaires géographiques d’une époque et d’une société, pour mieux en souligner le pouvoir de fiction. Les cartes, schémas, tableaux comparatifs, vignettes et réclames nous présentent des territoires familiers qui paraissent pourtant ici découverts comme au premier jour, dominés par un exotisme à la fois racoleur et inquiétant. Promettant monts et merveilles autant que risques et périls, Pyramides de la Pampa décrit et raconte un monde qui n’a jamais existé, sauf dans les livres.

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.centrephotogeneve.ch/fr/events/rencontre-avec-jeremie-gindre »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Rencontrez l’artiste Jérémie Gindre et partez à la découverte de trésors cachés de la Bibliothèque de Genève!

art&fiction