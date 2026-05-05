Rencontre avec Josiane Balasko, Kléber Éphémère, Strasbourg
Rencontre avec Josiane Balasko, Kléber Éphémère, Strasbourg mercredi 24 juin 2026.
Rencontre avec Josiane Balasko Mercredi 24 juin, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:15:00+02:00
Fin : 2026-06-24T18:00:00+02:00 – 2026-06-24T19:15:00+02:00
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus
L’actrice, réalisatrice, scénariste et romancière aux multiples talents Josiane Balasko nous fait l’honneur d’être à la librairie Kléber pour échanger autour de son nouveau roman Le Dernier Sanctuaire, publié aux éditions Calmann-Lévy.
Dans un monde dystopique, au cœur d’une Louisiane fictive, Josiane Balasko dépeint une société où les derniers animaux sauvages sont chassés comme trophées par les milliardaires. Face à eux, la résistance s’organise et poursuit un objectif : sauver ce qu’il reste de la vie sauvage. À travers ce roman haletant, Josiane Balasko brosse le portrait d’un monde imaginaire, pas si éloigné du nôtre, avec des personnages attachants et émouvants.
Venez découvrir Le Dernier Sanctuaire de Josiane Balasko publié aux éditions Calmann-Lévy
Photographie : ©Astrid di Crollalanza
Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-josiane-balasko-1988407480300 »}]
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus L’actrice, réalisatrice, scénariste et romancière aux multiples talents Josiane Balasko nous fait l’honn … Rencontre
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