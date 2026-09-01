Informations pratiques

Châteauroux

Rencontre avec Julie Bonnie

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Julie Bonnie en résidence à Châteauroux Autrice, musicienne et artiste aux multiples talents, nous vous invitons à découvrir Julie Bonnie et son univers à travers des rencontres, des spectacles, des lectures musicales, des concerts et des ateliers d’écriture.

Une résidence placée sous le signe de la création, de la transmission et du partage.

Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Arcanes. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

Discover the calligrapher’s tools, handmade inks and different supports. Work on the scribe’s posture, body posture, tools and precision of gesture.

L’événement Rencontre avec Julie Bonnie Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme