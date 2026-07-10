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Rencontre avec la police municipale Arrêt Haluchère Nantes

mercredi 18 novembre 2026 · Arrêt Haluchère · Nantes

Rencontre avec la police municipale Arrêt Haluchère Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Arrêt Haluchère
Adresse
rue de la petite baratte
Ville
44305 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Arrêt Haluchère Nantes 44305


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