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Rencontre avec la police municipale Maison de Quartier La Locomotive Nantes

jeudi 12 novembre 2026 · Maison de Quartier La Locomotive · Nantes

Rencontre avec la police municipale Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Maison de Quartier La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300


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