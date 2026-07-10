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Rencontre avec la police municipale Marché des Américains Nantes

mercredi 9 septembre 2026 · Marché des Américains · Nantes

Rencontre avec la police municipale Marché des Américains Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Marché des Américains
Adresse
Boulevard des Américains
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Marché des Américains Breil – Barberie Nantes 44300
02 40 41 94 18 https://metropole.nantes.fr/marches


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