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Rencontre avec la police municipale Parc de Procé Nantes

Rencontre avec la police municipale Parc de Procé Nantes

Rencontre avec la police municipale Parc de Procé Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Parc de Procé

Adresse : 44 Rue des Dervallières, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Parc de Procé Nantes 44000


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