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Rencontre avec la police municipale, Place des Dervallières, Nantes

mardi 29 septembre 2026 · Place des Dervallières · Nantes

Rencontre avec la police municipale, Place des Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Place des Dervallières
Adresse
Place des Dervallières, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rencontre avec la police municipale Mardi 29 septembre, 10h00 Place des Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Place des Dervallières Place des Dervallières, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Les agents de la brigade de proximité et d’îlotage de la police municipale proposent des rendez-vous de proximité pour échanger avec les habitants. contact police

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole

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