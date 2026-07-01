Rencontre avec la police municipale, Place des Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Rencontre avec la police municipale Mardi 29 septembre, 10h00 Place des Dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

Place des Dervallières Place des Dervallières, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les agents de la brigade de proximité et d’îlotage de la police municipale proposent des rendez-vous de proximité pour échanger avec les habitants. contact police

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole