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Rencontre avec la police municipale rue Barbara (Saint-Joseph-de-Porterie) Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · rue Barbara (Saint-Joseph-de-Porterie) · Nantes

Rencontre avec la police municipale rue Barbara (Saint-Joseph-de-Porterie) Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
rue Barbara (Saint-Joseph-de-Porterie)
Adresse
44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Les agents de la police municipale, plus précisément la brigade de proximité et d’îlotage (BPI), vont à la rencontre des habitants lors de points de contact réguliers sur l’espace public. À bord de leur camion installé dans des lieux passants sur tout le territoire nantais, les agents sont disponibles pour répondre aux sollicitations des usagers, que ça soit pour relater des nuisances du quotidien ou simplement pour échanger.

rue Barbara (Saint-Joseph-de-Porterie) Nantes 44300


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