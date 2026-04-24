Rencontre avec Laëtitia Marcucci et Renaud Bouvet à l’occasion de la parution de leur ouvrage « Lire le serment d’Hippocrate aujourd’hui » Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Mercredi 6 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite sur réservation

Rencontre avec les auteurs le mercredi 6 mai, à 18h, à la BU Villejean Santé.

Cette rencontre est l’occasion pour les auteurs de présenter l’ouvrage et leur travail de recherche sur ce texte plurimillénaire.

À la croisée de la philosophie et de l’éthique médicale, de la médecine et du droit, l’ouvrage propose une traversée érudite et stimulante au cœur d’une matière riche et protéiforme dont le serment d’Hippocrate constitue le centre de gravité. Laëtitia Marcucci et Renaud Bouvet développent une approche, conceptuelle et ouverte à la pluridisciplinarité soucieuse d’éclairer les enjeux théoriques et pratiques du temps présent (droits du patient, intelligence artificielle…).

Lors de cette rencontre, ils aborderont aussi la genèse du projet et le processus de recherche. Les sources, essentielles dans cette étude, feront l’objet d’un focus particulier, donnant à voir les liens entre les équipes de recherche chercheurs, la mise à disposition de fonds contemporains et patrimoniaux des bibliothèques et l’appui des bibliothécaires.

Stand de la librairie rennaise La Rencontre et séance de dédicaces possibles en fin de rencontre.

**Les auteurs**

**Laëtitia Marcucci** est docteur en philosophie. Elle exerce les fonctions d’enseignant-chercheur en philosophie et éthique médicale à la Faculté de médecine de l’Université de Rennes et est membre du Centre Atlantique de Philosophie (UR 7463) depuis 2021.

**Renaud Bouvet** est médecin légiste et docteur en droit. Il est professeur de médecine légale et droit de la santé à la Faculté de médecine de l’Université de Rennes et membre de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (UMR CNRS 6262). Il est chef du service de médecine légale et médecine pénitentiaire du Centre hospitalier universitaire de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T19:30:00.000+02:00

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https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://www.billetweb.fr/lire-le-serment-d-hippocrate-aujourd-hui-rencontre-avec-laetitia-marcucci-et-renaud-bouvet

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock



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