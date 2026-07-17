Rencontre avec l’art thérapie, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

Rencontre avec l’art thérapie Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Rencontrez Elsa Cha, plasticienne et art thérapeute et découvrez comment la création artistique peut favoriser l’expression des émotions et le bien-être à travers un moment d’échange autour de son métier et sa pratique des arts plastiques.

Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33325073150 https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html Trois tombes de chefs aristocratiques francs découvertes en 2002 ; une momie précolombienne ; des ossements d’un dinosaure (Iguanodon bernissartensis), le plus grand spécimen retrouvé en France ; un ensemble important d’oiseaux naturalisés, provenant de la région, notamment de la collection de Jean-François Lescuyer.

Rencontrez Elsa Cha, plasticienne et art thérapeute et découvrez comment la création artistique peut favoriser l’expression des émotions et le bien-être à travers un moment d’échange autour de son et…

©Ville de Saint-Dizier