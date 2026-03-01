Rencontre avec l’artiste exposition Des émotions vibrantes Montfort-sur-Meu
Rencontre avec l’artiste exposition Des émotions vibrantes Montfort-sur-Meu mercredi 18 mars 2026.
Rencontre avec l’artiste exposition Des émotions vibrantes
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-18 17:00:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
2026-03-18
Rencontrons Sandra Gaultier, l’artiste de l’exposition Des émotions vibrantes proposée du 3 au 28 mars 2026
Cette exposition présente des mandales réalisés selon la méthode inspiré des travaux d’Ursula Irrgang. Ils ont été réalisés à partir du mot d’une émotion, d’un prénom. IIs s’adressent à notre conscience, à nos ressentis, à notre intuition plus qu’à notre raison.
L’exploration de la forme du mandala permet un recentrage, une ouverture à Soi et au monde.
Rdv mercredi 18 mars entre 17h et 18h .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
