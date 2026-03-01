Rencontre avec l’artiste exposition Des émotions vibrantes

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 17:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Rencontrons Sandra Gaultier, l’artiste de l’exposition Des émotions vibrantes proposée du 3 au 28 mars 2026

Cette exposition présente des mandales réalisés selon la méthode inspiré des travaux d’Ursula Irrgang. Ils ont été réalisés à partir du mot d’une émotion, d’un prénom. IIs s’adressent à notre conscience, à nos ressentis, à notre intuition plus qu’à notre raison.

L’exploration de la forme du mandala permet un recentrage, une ouverture à Soi et au monde.

Rdv mercredi 18 mars entre 17h et 18h .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec l’artiste exposition Des émotions vibrantes Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Montfort Communauté