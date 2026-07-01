Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun
dimanche 26 juillet 2026 · Beuzec-Cap-Sizun
Informations pratiques
Beuzec-Cap-Sizun
Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard
Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Artiste peintre, Laurence Bernard explore depuis de nombreuses années le geste graphique pour le faire devenir mouvement, ondulation respiration.
Dans le cadre de son exposition À la lisière, entre l’eau et la berge, entre la terre et le large, elle vous propose une rencontre autour de son travail de peinture sur toiles de lin et de chanvre du XIXe. .
Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 74 75 37
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English :
L’événement Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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