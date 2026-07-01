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AGENDA · Beuzec-Cap-Sizun

Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun

dimanche 26 juillet 2026 · Beuzec-Cap-Sizun

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Maison-phare du Millier
Ville
29790 Beuzec-Cap-Sizun
Département
Finistère
Tarif

Beuzec-Cap-Sizun

Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Artiste peintre, Laurence Bernard explore depuis de nombreuses années le geste graphique pour le faire devenir mouvement, ondulation respiration.
Dans le cadre de son exposition À la lisière, entre l’eau et la berge, entre la terre et le large, elle vous propose une rencontre autour de son travail de peinture sur toiles de lin et de chanvre du XIXe.   .

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 74 75 37 

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English :

L’événement Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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