Informations pratiques

Beuzec-Cap-Sizun

Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Artiste peintre, Laurence Bernard explore depuis de nombreuses années le geste graphique pour le faire devenir mouvement, ondulation respiration.

Dans le cadre de son exposition À la lisière, entre l’eau et la berge, entre la terre et le large, elle vous propose une rencontre autour de son travail de peinture sur toiles de lin et de chanvre du XIXe. .

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 74 75 37

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English :

L’événement Rencontre avec l’artiste-peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz