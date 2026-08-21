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Rencontre avec l’Association Patrimoine Beaufortain, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Beaufort

Rencontre avec l’Association Patrimoine Beaufortain, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
24 place du chateau de Randens 73270 Beaufort
Ville
73270 Beaufort
Département
Savoie

Rencontre avec l’Association Patrimoine Beaufortain Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de ville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Projet de l’Espace découverte du Beaufortain : présentation de photographies anciennes, d’objets anciens, de mannequins en tenue quotidienne et de livres de l’association. Projection Chemins de vies en Beaufortain (15h Salle de l’Argentine à l’AAB).

Hôtel de ville 24 place du chateau de Randens 73270 Beaufort Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du Projet de l’Espace découverte du Beaufortain : présentation de photographies anciennes, d’objets anciens, de mannequins en tenue quotidienne et de livres de l’association. Projection…

©PatrimoineBeaufortain

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