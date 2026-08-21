Rencontre avec l’Association Patrimoine Beaufortain, Association de sauvegarde du Château de la Grande Salle, Beaufort
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Beaufort
Informations pratiques
Rencontre avec l’Association Patrimoine Beaufortain Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de ville Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans le cadre du Projet de l’Espace découverte du Beaufortain : présentation de photographies anciennes, d’objets anciens, de mannequins en tenue quotidienne et de livres de l’association. Projection Chemins de vies en Beaufortain (15h Salle de l’Argentine à l’AAB).
Hôtel de ville 24 place du chateau de Randens 73270 Beaufort Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du Projet de l’Espace découverte du Beaufortain : présentation de photographies anciennes, d’objets anciens, de mannequins en tenue quotidienne et de livres de l’association. Projection…
©PatrimoineBeaufortain
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