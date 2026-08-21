Atelier de construction d’un grenier savoyard, Scierie d’Arêches, Beaufort
samedi 19 septembre 2026 · Scierie d'Arêches · Beaufort
Informations pratiques
Atelier de construction d’un grenier savoyard Samedi 19 septembre, 17h00 Scierie d’Arêches Savoie
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Soyez acteur dans la construction d’un grenier savoyard avec Sophie, pour en comprendre toutes les étapes jusqu’à la toiture.
La forêt vous entoure, ainsi que de nombreux chalets, mais entre les 2, il y a bien des transformations : abattage, débardage, sciage …. Venez découvrir tous les secrets des essences de bois du Beaufortain et leur transformation.
Scierie d’Arêches rue de la fonderie 73270 Arêches Beaufort 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.areches-beaufort.com/activites/viens-construire-un-grenier-savoyard/ »}]
Soyez acteur dans la construction d’un grenier savoyard avec Sophie, pour en comprendre toutes les étapes jusqu’à la toiture.
©SophieBlancGonnet
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