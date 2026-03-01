Rencontre avec Laurent Le Gall & Philippe Lagadec Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Laurent Le Gall & Philippe Lagadec

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11 19:00:00

Date(s) :

2026-03-11

À travers une enquête ethnographique menée à Brest, Laurent Le Gall et Philippe Lagadec révèlent comment le drapeau, cet objet dangereux , devient surface de projection de nos appartenances. Mêlant récits, photos et références culturelles, cet essai incarné explore la complexité du drapeau, bien au-delà du symbole républicain, dans un monde aux contours si instables.

La République du vent. Essai sur le drapeau et le dévoilement politique éd. Anamosa

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Laurent Le Gall & Philippe Lagadec

L’événement Rencontre avec Laurent Le Gall & Philippe Lagadec Brest a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue