Rencontre avec … Librairie du Sabot Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre avec …

Librairie du Sabot 12 route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Le procès Papon ., Jean-Jacques Gandini, avocat, journaliste, membre de la Ligue des droits de l’homme.

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Librairie du Sabot 12 route de Saint-Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 librairiedusabot@gmail.com

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English :

Le procès Papon , Jean-Jacques Gandini, lawyer, journalist, member of the Ligue des droits de l’homme.

L’événement Rencontre avec … Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon